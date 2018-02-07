Хави: "Из современных футболистов больше всего нравится Верратти"

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Хави: "Из современных футболистов больше всего нравится Верратти"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", похвалил полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

"Верратти является игроком, который мне больше всего нравится сегодня. Он - футболист, который мне импонирует, технически он делает все правильно. Он - очень важен для ПСЖ, и я хотел бы увидеть его в "Барселоне". Я знаю, что они пытались его подписать, но это нормально, что ПСЖ захотел его сохранить", - цитирует 38-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, Хави назвал фаворита в паре "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

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