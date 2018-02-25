Хави: "Клуб с амбициями должен себе позволить выделять хотя бы 15-20 миллионов на усиление состава"

Экс-игрок "Барселоны" Хави поделился мнением о выступлениях "Селтика" в еврокубках.

"Если "Селтик" хочет уверенно выступать в еврокубках, то им необходимо приобретать качественных игроков. За последний год трансферный рынок сошел с ума. Далеко не все могут тратить по 100-200 миллионов евро, но клуб с амбициями должен себе позволить выделять хотя бы 15-20 миллионов на усиление состава" - приводит слова Хави Football Insider.

Напомним, что "Селтик" вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей уступив "Зениту".

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