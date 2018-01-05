Хави лестно отозвался о Киммихе

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Хави лестно отозвался о Киммихе

Хавбек "Аль-Садда" Хави поделился мнением о защитнике "Баварии" Джошуа Киммихе.

"Киммих мне импонирует как футболист. За последнее время он хорошо прибавил, но при этом он все еще молод и перспективен. Думаю, что он является одним из лучших футболистов Германии" - приводит слова Хави Твиттер Bayern & Germany.

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