Хави: "Лёв отлично бы подошел для "Барселоны"

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Хави: "Лёв отлично бы подошел для "Барселоны"Фото: Александр Федоров, "СЭ"

Экс-игрок "Барселоны" Хави поделился мнением о том, мог бы Йоахим Лёв стать тренером каталонского клуба.

"Лёв - потрясающий тренер. Он желал играть в зрелищный, атакующий футбол, а затем с его помощью выиграл Чемпионат мира. В Германии иное понимание футбола, которое напоминает мне многое из того, что я знаю по игре в сборной Испании и "Барселоне". Лёв отлично бы подошел для "Барселоны", - приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, что Лёв покинет сборную Германии после окончания Евро-2020.

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