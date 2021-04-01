Хави - лучший тренер февраля и марта в Катаре
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Наставник "Аль-Садда" Хави признан лучшим тренером чемпионата Катара по итогам февраля и марта.
За этот период команда Хави выиграла три матча и один раз сыграла вничью.
Отметим, что это четвертая подобная награда для Хави в этом сезоне. Ранее он получал ее в сентябре, октябре и январе.
Напомним, что "Аль-Садд" досрочно стал чемпионом Катара.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10