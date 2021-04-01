Хави - лучший тренер февраля и марта в Катаре

Теги аль-саддхави

Хави - лучший тренер февраля и марта в КатареФото: twitter.com/AlsaddSC

Наставник "Аль-Садда" Хави признан лучшим тренером чемпионата Катара по итогам февраля и марта.

За этот период команда Хави выиграла три матча и один раз сыграла вничью.

Отметим, что это четвертая подобная награда для Хави в этом сезоне. Ранее он получал ее в сентябре, октябре и январе.

Напомним, что "Аль-Садд" досрочно стал чемпионом Катара.

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