Хави - лучший тренер февраля и марта в Катаре

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Наставник "Аль-Садда" Хави признан лучшим тренером чемпионата Катара по итогам февраля и марта.

За этот период команда Хави выиграла три матча и один раз сыграла вничью.

Отметим, что это четвертая подобная награда для Хави в этом сезоне. Ранее он получал ее в сентябре, октябре и январе.

Напомним, что "Аль-Садд" досрочно стал чемпионом Катара.

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