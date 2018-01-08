Хави: "Манчестер Сити" - единственная команда в мире, которая старается доминировать все игровое время"

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Хави: "Манчестер Сити" - единственная команда в мире, которая старается доминировать все игровое время"Легенда каталонской "БарселоныХави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высоко оценил игру английского "Манчестер Сити".

"На сегодняшний день единственной командой на планете, которая пытается доминировать в игре с первой до последней минуты, независимо от того, какой счет демонстрирует табло, является "Манчестер Сити", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.

Напомним, Хави рассказал, кого должна была подписать "Барселона". | soccernews.ru

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