Хави: "Манчестер Сити" - единственная команда в мире, которая старается доминировать все игровое время"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высоко оценил игру английского "Манчестер Сити".

"На сегодняшний день единственной командой на планете, которая пытается доминировать в игре с первой до последней минуты, независимо от того, какой счет демонстрирует табло, является "Манчестер Сити", - цитирует 37-летнего хавбека El Pais.

Напомним, Хави рассказал, кого должна была подписать "Барселона". | soccernews.ru