Хави Мартинес: "Асенсио является самым талантливым игроком в Европе"

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес высоко оценил уровень мастерства своего соотечественника хавбека "Реала" Марко Асенсио.

"Асенсио является самым талантливым игроком в Европе. Я рад наблюдать за его прогрессом. Он хорошо проявляет себя в важных матчах. В этом сезоне он уже показал на что способен. А в следующем он станет одним из лучших игроков в мире. Все зависит только от него", – цитирует A Bola Мартинеса.

В этом сезоне 22-летний Асенсио провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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