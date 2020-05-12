Хави Мартинес близок к уходу из "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес, вероятно, уйдёт из мюнхенского клуба по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, "ротен" готовы продать 31-летнего испанца в виду его травматичности.

Контракт хавбека с "Баварией" рассчитан до июня 2021 года. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

Мартинес выступает за немецкий гранд с 2012 года, сыграл 232 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

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