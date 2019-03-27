Хави Мартинес может вернуться в "Атлетик"

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Хави Мартинес может вернуться в "Атлетик"

Президент "Атлетика" Аитор Элисеги заявил, что клуб может вернуть своего воспитанника полузащитника Хави Мартинеса, который выступает за "Баварию".

"Для нас не будет проблемой заплатить за Мартинеса 20 миллионов евро. У нас есть возможность совершить такую сделку. Она не доставит нам экономических сложностей", – приволит слова Элисеги Mundo Deportivo.

30-летний Мартинес перешел в "Баварию" летом 2012 из "Атлетика" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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