Хави Мартинес: "Не думаю о возвращении в "Атлетик"

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Хави Мартинес: "Не думаю о возвращении в "Атлетик"Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес не думает о возвращении в "Атлетик", за который он играл до 2012 года.

"Надеюсь, что ещё долго буду играть за "Баварию". Не думаю о возвращении в "Атлетик", так как счастлив в "Баварии". Моя семья также чувствует себя в этом городе отлично", - отметил испанец.

Напомним, что за Мартинеса "Бавария" заплатила "Атлетику" 40 миллионов евро.

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