Хави Мартинес останется в "Баварии"

"Манчестер Сити" пытался купить защитника "Баварии" Хави Мартинеса, сообщает Bild.

Однако, как отмечает издание, мюнхенский клуб отказался расставаться с 28-летним испанцем, за которого в 2012 году было заплачено 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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