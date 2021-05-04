Хави Мартинес покинет "Баварию"

Теги бавария мюнхенхави мартинес

Хави Мартинес покинет "Баварию"Фото: твиттер Хави Мартинеса/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте объявила о том, что испанский полузащитник Хави Мартинес покинет клуб по окончанию сезона 2020/2021.

Мартинес пришел в "Баварию" из "Атлетика" в 2012-м году. За время проведенное в Германии Хави выиграл с мюнхенцами 8 титулов Бундеслиги, 5 Кубков и 4 Суперкубка Германии, а также по два раза побеждал в Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате Мира.

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