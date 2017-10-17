Хави Мартинес пропустит матч с "Селтиком"

Защитник мюнхенской "Баварии" Хави Мартинес не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Селтика".

Как сообщает Sport1, 29-летний испанец не успел восстановиться после травмы плечевого сустава, которую он получил на прошлых выходных в поединке с "Фрайбургом".

Напомним, что матч "Бавария" - "Селтик" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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