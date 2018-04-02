Хави Мартинес: "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" и это должно послужить нам примером"

Защитник "Баварии" Хави Мартинес поделился ожиданиями от матча против "Севильи".

"Может некоторые думают, что "Севилья" не так хороша, как "Барселона" и "Реал", но я так не считаю. Если мы не будем сосредоточены на все сто процентов, то точно проиграем. "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед". Это должно послужить нам примером" - приводит слова Мартинеса Goal.com.

Поединок между "Севильей" и "Баварией" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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