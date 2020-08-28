Хави Мартинес выбрал новый клуб

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Хави Мартинес выбрал новый клуб

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес определился с желаемым местом продолжения карьеры.

По информации La Razon, испанский хавбек уже согласовал с "Реал Сосьедадом" условия личного контракта.

Впрочем, пока клубам не удаётся договориться о сумме трансфера - мюнхенцы требуют 15 миллионов евро, а баски предлагают 10.

Ранее сообщалось, что в подписании 31-летнего Мартинеса также заинтересованы "Атлетик", "Ренн" и "Фиорентина".

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