Хави Мартинес выбрал новый клуб

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес определился с желаемым местом продолжения карьеры.

По информации La Razon, испанский хавбек уже согласовал с "Реал Сосьедадом" условия личного контракта.

Впрочем, пока клубам не удаётся договориться о сумме трансфера - мюнхенцы требуют 15 миллионов евро, а баски предлагают 10.

Ранее сообщалось, что в подписании 31-летнего Мартинеса также заинтересованы "Атлетик", "Ренн" и "Фиорентина".

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