Хави Мартинес выбрал новый клуб
Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес определился с желаемым местом продолжения карьеры.
По информации La Razon, испанский хавбек уже согласовал с "Реал Сосьедадом" условия личного контракта.
Впрочем, пока клубам не удаётся договориться о сумме трансфера - мюнхенцы требуют 15 миллионов евро, а баски предлагают 10.
Ранее сообщалось, что в подписании 31-летнего Мартинеса также заинтересованы "Атлетик", "Ренн" и "Фиорентина".
Не пропустите: Румменигге объяснил, почему "Бавария" не подпишет Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб
-
"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука
-
Суарес готов расторгнуть контракт с "Барселоной", но при одном условии
-
"Барселона" предлагала "Атлетико" обменять Гризманна на Фелиша
-
Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука
-
"Атлетико" продлил аренду Карраско
-
"Ростов" объявил об изменениях в тренерском штабе команды
-
Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб
-
Комличенко назвал три европейских топ-клуба, за которые мечтает играть
-
Сафонов порассуждал о выступлениях за сборную России
-
"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука
-
ЦСКА согласовал условия контракта с Эджуке
-
Суарес готов расторгнуть контракт с "Барселоной", но при одном условии
-
Хави Мартинес выбрал новый клуб
-
Фанаты "Ньюэллз Олд Бойз" хотят убедить Месси вернуться в родной клуб
-
"Милан" поборется с "Интером" за "нового Пирло"
-
"Барселоне" предлагали услуги Садио Мане
-
Мелкадзе рассказал об особом настрое на матч с ЦСКА
-
"Лестер" определился с двумя кандидатами на замену Чилуэллу
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Интера"
-
"Барселона" предлагала "Атлетико" обменять Гризманна на Фелиша
-
3
Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов
-
Тиаго Силва прошёл медобследование для "Челси"
-
"Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20