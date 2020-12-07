Хави Мартинес выбыл до конца года

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Хави Мартинес выбыл до конца годаПолузащитник "Баварии" Хави Мартинес получил травму левого бедра.

Игрок был замене уже на 25-й минуте матча немецкой Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:3).

Как информирует Bild, 32-летний игрок получил разрыв мышцы, и в нынешнем календарном году он уже точно сможет сыграть.

В этом сезоне Мартинес провел 8 матчей в чемпионате Германии, но голевыми действиями не отметился.

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