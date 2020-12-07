Хави Мартинес выбыл до конца года

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес получил травму левого бедра.



Игрок был замене уже на 25-й минуте матча немецкой Бундеслиги с "Лейпцигом" (3:3).

Как информирует Bild, 32-летний игрок получил разрыв мышцы, и в нынешнем календарном году он уже точно сможет сыграть.