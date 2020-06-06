Хави Мартинес высказался о своём будущем в "Баварии"
Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес порассуждал о том, где он может продолжить карьеру в случае ухода из мюнхенского клуба.
Напомним, что контракт испанца с "ротен" истекает через год и о его продлении речь пока не идёт.
"Мы должны сесть с "Баварией" за стол переговоров. Лично я готов ко всему. Не исключаю ничего, главное условие - моё удовлетворение как в спортивном, так и в личном плане. Возможно, я уеду в США, Австралию или вернусь в Испанию. Я провёл шесть невероятных лет в Бильбао, поэтому вариант с возвращением в "Атлетик" точно существует", - приводит слова Мартинеса Goal.com.
31-летний хавбек выступает за "Баварию" с 2012 года, сыграл 233 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19