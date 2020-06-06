Хави Мартинес высказался о своём будущем в "Баварии"

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Хави Мартинес высказался о своём будущем в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес порассуждал о том, где он может продолжить карьеру в случае ухода из мюнхенского клуба.

Напомним, что контракт испанца с "ротен" истекает через год и о его продлении речь пока не идёт.

"Мы должны сесть с "Баварией" за стол переговоров. Лично я готов ко всему. Не исключаю ничего, главное условие - моё удовлетворение как в спортивном, так и в личном плане. Возможно, я уеду в США, Австралию или вернусь в Испанию. Я провёл шесть невероятных лет в Бильбао, поэтому вариант с возвращением в "Атлетик" точно существует", - приводит слова Мартинеса Goal.com. 

31-летний хавбек выступает за "Баварию" с 2012 года, сыграл 233 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

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