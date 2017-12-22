Хави: "Месси - это проклятие для "Реала"

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Хави: "Месси - это проклятие для "Реала"Легенда каталонской "БарселоныХави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил значимость своего бывшего партнера по команде Лионеля Месси для своей команды в Эль Класико.

"Месси - это проклятие для "Реала" в течение последних 10-15 лет. Мадрид много от него пострадал, как и другие команды тоже, но королевский клуб - в особенностиНа "Бернабеу" очень уважают Месси, потому что он делал разницу в последних матчах там, всегда забивал, и вообще - делал то, что хочет. Если Месси вдохновлен, у "Барсы" будет много шансов на победу в Эль Класико", - цитирует 37-летнего полузащитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Хави дал оценку потенциальному новичку "Барселоны" Артуру. | soccernews.ru

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