Хави: "Месси - это проклятие для "Реала"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил значимость своего бывшего партнера по команде Лионеля Месси для своей команды в Эль Класико.

" Месси - это проклятие для "Реала" в течение последних 10-15 лет. Мадрид много от него пострадал, как и другие команды тоже, но королевский клуб - в особенности . На "Бернабеу" очень уважают Месси, потому что он делал разницу в последних матчах там, всегда забивал, и вообще - делал то, что хочет. Если Месси вдохновлен, у "Барсы" будет много шансов на победу в Эль Класико ", - цитирует 37-летнего полузащитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Хави дал оценку потенциальному новичку "Барселоны" Артуру. | soccernews.ru