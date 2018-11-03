Хави: "Месси несравненный, он может играть до 40 лет"

Легендарный капитан "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал Catalunya Radio, до какого возраста Лионель Месси сможет продолжать игровую карьеру.

"Порой я думаю, что он сможет играть до 38, 39, 40 лет. Что теряешь с возрастом? Скорость? У него останется скорость мысли, Месси несравненный. Ему по силам играть на любой позиции, где только захочет. Он постоянно смещается в центр поля и там эффективно работает, также он умеет играть в обороне", - передает слова Хави Catalunya Radio.

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