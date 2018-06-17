Хави: "Месси - величайший игрок в истории, независимо от того - выиграет он Чемпионат Мира или нет"

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Хави: "Месси - величайший игрок в истории, независимо от того - выиграет он Чемпионат Мира или нет"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал своего бывшего партнера по клуба Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

"Для меня он уже является величайшим игроком в истории, независимо от того - выиграет он Чемпионат Мира или нет. Фактически, он делает то же самое на поле, что и Ди Стефано, Пеле, Кройфф, Марадона или Зидан в свое время, но по прошествии 10-50 лет. Только в современном футболе игроку не дается столько времени на принятие решения, как раньше", - цитирует 38-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Креспо высказался об игре Месси в матче со сборной Исландии. | soccernews.ru

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