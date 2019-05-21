Хави: "Месси - зверь, он номер один во всем"
Бывший хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, который недавно объявил о завершении карьеры, рассказал, что думает о форварде каталонцев Лионеле Месси. Об этом сообщает Sport.es.
"Месси ещё не закончил. Мы уже говорим о том, что будет после его эпохи, однако у него есть еще 3 или 4 года. Он невероятный профессионал и хорошо заботится о себе. Он зверь в психологии. Номер 1 во всём", - сказал Хави.
Напомним, что 39-летний полузащитник завершил карьеру. Накануне он провёл свой последний матч.
Хави является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" выступал с 1998 по 2015 год.
Не пропустите: В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
-
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена
-
Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца
-
ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе
Лента новостей
-
"Спартак" и "Локомотив" хотят приобрести игроков "Севильи"
-
Дешам объявил список игроков сборной Франции на июньские матчи квалификации ЧЕ-2020
-
Агент Фернандеса: "Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио"
-
Мбаппе недоволен, что Тухель считал главной звездой ПСЖ Неймара
-
Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы
-
Андре Силва покинет "Севилью"
-
"Ахмат" получил деньги от Фонда Ахмата Кадырова
-
1
Хави: "Месси - зверь, он номер один во всем"
-
Жиру: "Я очень рад подписать новый контракт с "Челси"
-
"Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"
-
2
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена
-
2
"Атлетико" хочет купить этим летом игрока "Байера" Та
-
"Ювентус" продолжает следить за Гвардиолой
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
-
Лопетеги может возглавить "Бетис"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Пулишичу в "Барселоне"
-
Хави: "Моя цель - вернуться в "Барселону"
-
Четыре клуба ведут борьбу за Льоренте
-
"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии
-
Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32