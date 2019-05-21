Хави: "Месси - зверь, он номер один во всем"

Бывший хавбек "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, который недавно объявил о завершении карьеры, рассказал, что думает о форварде каталонцев Лионеле Месси. Об этом сообщает Sport.es.

"Месси ещё не закончил. Мы уже говорим о том, что будет после его эпохи, однако у него есть еще 3 или 4 года. Он невероятный профессионал и хорошо заботится о себе. Он зверь в психологии. Номер 1 во всём", - сказал Хави.

Напомним, что 39-летний полузащитник завершил карьеру. Накануне он провёл свой последний матч.

Хави является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" выступал с 1998 по 2015 год.

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