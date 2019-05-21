Хави: "Моя цель - вернуться в "Барселону"

Легендарный испанский футболист Хави объяснил своё решение начать тренерскую карьеру в катарском "Аль-Садде".

"Здесь меньше давления. Можно проверить себя, получить определённый опыт. Я не могу управлять "Феррари" или лайнером. Нужно сначала потренироваться на маленькой лодке, обычной машине. Итоговая цель - вернуться в Европу и, более того, в "Барселону". Это так, но не надо торопиться", - заявил Хави.

Напомним, что 39-летний полузащитник завершил карьеру. Накануне он провёл свой последний матч.

Хави является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" выступал с 1998 по 2015 год.

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