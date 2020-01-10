Хави может возглавить "Барселону" в случае отставки Вальверде

Наставник "Аль-Садда" Хави может в ближайшее время вернуться в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 39-летнего специалиста хотят пригласить на пост главного тренера "сине-гранатовых" в случае увольнения Эрнесто Вальверде.

В каталонском клубе решили провести с Хави предварительные переговоры. Для этого в Катар отправились спортивный директор Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау.

Вальверде возглавляет "Барсу" с 2017 года. Летом он, скорее всего, покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее стало известно, что президент "блауграны" Жозеп Бартомеу пока не собирается менять тренера.

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