Хави может возглавить "Бетис"
Легенда "Барселоны" Хави летом может стать главным тренером "Бетиса", сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство андалусийского клуба рассматривает вариант с приглашением 39-летнего испанца, который по окончании сезона завершит карьеру.
Сейчас "зелёно-белых" возглавляет Кике Сетьен, который собирается покинуть свой пост.
Ранее предполагалось, что Хави начнёт тренерскую карьеру в "Аль-Садде", цвета которого он защищает с 2015 года.
Не пропустите: Месси пожелал удачи Хави, который летом завершит карьеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Леганес
|36
|45
|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30