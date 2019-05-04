Хави может возглавить "Бетис"

Легенда "Барселоны" Хави летом может стать главным тренером "Бетиса", сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство андалусийского клуба рассматривает вариант с приглашением 39-летнего испанца, который по окончании сезона завершит карьеру.

Сейчас "зелёно-белых" возглавляет Кике Сетьен, который собирается покинуть свой пост.

Ранее предполагалось, что Хави начнёт тренерскую карьеру в "Аль-Садде", цвета которого он защищает с 2015 года.

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