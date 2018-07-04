Хави может возглавить сборную Испании

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Хави может возглавить сборную Испании

Федерация футбола Испании определила ещё двух кандидатов на пост главного тренера национальной сборной.

Как сообщает AS, в шорт-лист испанских футбольных чиновников попали наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес и легенда "Фурии Рохи" Хави Эрнандес, который сейчас играет за катарский "Аль-Садд", но уже имеет тренерскую лицензию.

Ранее стало известно, что федерация будет выбирать между Мичелом, Луисом Энрике и Кике Санчесом Флоресом. | http://soccernews.ru

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