Хави: "Надеюсь, этим летом "Барселона" подпишет Сери"

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Хави: "Надеюсь, этим летом "Барселона" подпишет Сери"Легендарный игрок каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", хочет видеть полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери игроком своего бывшего клуба.

"Он - очень хорош для "Барсы"... Он может играть на любой позиции в середине поля. Сери является фантастическим игроком. Он впитает ДНК "Барселоны" без колебаний. Я надеюсь, что он будет подписан "Барсой", в противном случае он будет стоить вдвое дороже в следующем году", - цитирует Хави FootMercato.

Напомним, вчера скауты "Барселоны" просмотрели игру Сери. | soccernews.ru

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