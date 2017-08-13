Хави: "Надеюсь, этим летом "Барселона" подпишет Сери"

Легендарный игрок каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", хочет видеть полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери игроком своего бывшего клуба.

" Он - очень хорош для "Барсы"... Он может играть на любой позиции в середине поля. Сери является фантастическим игроком. Он впитает ДНК "Барселоны" без колебаний. Я надеюсь, что он будет подписан "Барсой", в противном случае он будет стоить вдвое дороже в следующем году ", - цитирует Хави FootMercato.

Напомним, вчера скауты "Барселоны" просмотрели игру Сери. | soccernews.ru