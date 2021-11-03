Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель

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Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Будущий главный тренер "Барселоны" Хави хочет видеть в каталонском клубе французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, специалист считает француза приоритетным вариантом для усиления игры в центре поля. Контракт Погба с манкунианцами истекает летом 2022 года, поэтому он может достаться каталонцам бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах и отдал 7 голевых передач.

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