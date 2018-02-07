Хави назвал фаворита в паре "Реала" и ПСЖ

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Хави назвал фаворита в паре "Реала" и ПСЖЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал фаворита в паре 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридского "Реала" и французского ПСЖ.

"ПСЖ - захватывающая команда, призванная выиграть Лигу Чемпионов, и рано или поздно это произойдет. Я думаю, что их шансы на победу выглядят более предпочтительными, учитывая их нынешнюю форму и форму "Реала". Но у "Реала Мадрид" всегда есть ДНК победителя, особенно это касается Лиги Чемпионов, где они хотят продемонстрировать свои лучшие качества", - цитирует 38-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, Карвахаль пропустит первый матч с ПСЖ. | soccernews.ru

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