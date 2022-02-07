Хави назвал главную цель "Барселоны" на этот сезон

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Хави назвал главную цель "Барселоны" на этот сезон

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес после победы над мадридским "Атлетико" (4:2) в матче 23-го тура Ла Лиги рассказал о главной цели, которую преследует каталонский клуб в нынешнем сезоне.

"В данный момент нашей главной целью является попадание в Лигу чемпионов. Однако мы ничего не исключаем, пока остаются математические шансы.

И я все еще очень взволнован, если говорить об имеющемся у нас составе и новых подписаниях", - сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

После победы над "Атлетико" "Барселона" поднялась на 4-е место в таблице.

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