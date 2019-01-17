Хави назвал игрока, который идеально подходит "Барселоне"

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Хави назвал игрока, который идеально подходит "Барселоне"

Легендарный полузащитник "Барселоны" Хави назвал игрока, который идеально подходит "сине-гранатовым".

"Киммих - это настоящее и будущее "Баварии" и сборной Германии. Он действительно может играть на любой позиции. Джошуа был бы идеальным игроком для "Барселоны" - цитирует Хави Bild.

В текущем сезоне 23-летний Киммих сыграл за "Баварию" 26 матчей, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.

Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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