Хави назвал игрока, который идеально подходит "Барселоне"
Легендарный полузащитник "Барселоны" Хави назвал игрока, который идеально подходит "сине-гранатовым".
"Киммих - это настоящее и будущее "Баварии" и сборной Германии. Он действительно может играть на любой позиции. Джошуа был бы идеальным игроком для "Барселоны" - цитирует Хави Bild.
В текущем сезоне 23-летний Киммих сыграл за "Баварию" 26 матчей, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.
Контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11