Хави назвал игрока, который придет на смену Месси и Роналду

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал игрока, который придет на смену лучшим футболистам современности - Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"Кто станет следующим лучшим игроком мира после Месси и Роналду? Неймар Я убежден в этом. Когда Месси и Криштиану уйдут, это будет он. Он является естественным лидером в раздевалке и на поле, который всегда хочет получать мяч, всегда готов показывать шоу и делать отличные вещи. Это игрок, который должен быть защищен, потому что он делает шоу. Я знаю его лично, он - отличный человек ", - цитирует 38-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, Хави похвалил Верратти. | soccernews.ru