Хави назвал игрока, который придет на смену Месси и Роналду

Теги хавинеймарлионель мессикриштиану роналду

Хави назвал игрока, который придет на смену Месси и РоналдуЛегенда каталонской "БарселоныХави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал игрока, который придет на смену лучшим футболистам современности - Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

"Кто станет следующим лучшим игроком мира после Месси и Роналду? Неймар Я убежден в этом. Когда Месси и Криштиану уйдут, это будет он. Он является естественным лидером в раздевалке и на поле, который всегда хочет получать мяч, всегда готов показывать шоу и делать отличные вещи. Это игрок, который должен быть защищен, потому что он делает шоу. Я знаю его лично, он - отличный человек", - цитирует 38-летнего хавбека fichajes.com.

Напомним, Хави похвалил Верратти. | soccernews.ru

комментарии
Фанат

Да бросьте болтать, Неймар- молодец, ну, конечно, пусть достигнет еще таких высот, как Криш и Лео, есть еще Хамес, неймар, у них еще все впереди, пока учатся быть быть, как Криш и Лео!!!

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Роман

Он уже звезда)

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Сергей

Не будет эта обезьяна звездой никогда. Неужели это не явно?

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РМ

В данной ситуаций скорее всего ты обезьяна. Он может себе позволить, а ты сосешь и будешь сосать рассит ебучий.

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