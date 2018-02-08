Хави назвал игроков, которые будут бороться за "Золотой мяч" после завершения карьеры Месси и Роналду

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал игроков, которые будут бороться за "Золотой мяч" после завершения карьеры Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Когда Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат свои карьеры, спор за звание лучшего игрока в мире будут вести Неймар и Килиан Мбаппе", - приводит слова 38-летнего полузащитника Express.

Напомним, Хави назвал современного футболиста, игра которого ему импонирует. | soccernews.ru