Хави назвал игроков, которые наиболее похожи на него

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", назвал игроков, которые наиболее похожи на него.

"Кто своей игрой напоминает меня? Есть много игроков. В "Манчестер Сити" это Силва, Де Брюйне, Гюндоган. Все они выступают на самом высоком уровне. Если взять ПСЖ, то там тоже есть много игроков, которые будут вписываться в схему "Барселоны". Из других игроков с ДНК "Барсы" выделю Касорлу и Сеска", - цитирует 37-летнего полузащитника AS.

Напомним, Хави прокомментировал слова Роналду. | soccernews.ru