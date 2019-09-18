Хави назвал игрока, который станет лучшим в мире после ухода Месси и Роналду

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Хави назвал игрока, который станет лучшим в мире после ухода Месси и Роналду

Главный тренер "Аль-Садда" Хави считает, что лучшим игроком в мире вскоре может стать нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

"Месси и Роналду находятся на вершине столько лет, что сложно даже вспомнить, кто был до них. Я считаю, что Лео является лучшим футболистом в истории. Он и Роналду по-прежнему играют топ-уровне, но вскоре придет момент, когда кто-то займет их место на троне.

Есть много игроков, которые могут стать лучшими - Неймар, Мбаппе, Салах и Стерлинг. Я считаю, что именно Рахим является лидером в данном компоненте. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире", - приводит слова Хави Mirror.

24-летний Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 75 голов и отдал 65 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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