Хави назвал игрока, который станет лучшим в мире после ухода Месси и Роналду
Главный тренер "Аль-Садда" Хави считает, что лучшим игроком в мире вскоре может стать нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.
"Месси и Роналду находятся на вершине столько лет, что сложно даже вспомнить, кто был до них. Я считаю, что Лео является лучшим футболистом в истории. Он и Роналду по-прежнему играют топ-уровне, но вскоре придет момент, когда кто-то займет их место на троне.
Есть много игроков, которые могут стать лучшими - Неймар, Мбаппе, Салах и Стерлинг. Я считаю, что именно Рахим является лидером в данном компоненте. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире", - приводит слова Хави Mirror.
24-летний Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 197 матчей во всех турнирах, в которых забил 75 голов и отдал 65 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1