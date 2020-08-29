Хави назвал лучшего полузащитника мира

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Хави назвал лучшего полузащитника мира

Наставник "Аль-Садда" Хави назвал лучшего хавбека в мире.

Считаю, что лучший полузащитник - это Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити". Он находится на совершенно другом уровне. Он способен менять ход матча. На данный момент он лучший в мире. К тому же, он еще молод", - приводит слова Хави Sport.es.

В минувшем сезоне Де Брюйне провел 48 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 23 ассиста.

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