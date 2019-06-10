Хави назвал лучшего российского футболиста в истории

Бывший легендарный игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказал, кто по его мнению является лучшим игроком в истории российского футбола.

"Лучшим футболистом является Ринат Дасаев, который в 1980-е перешел в испанский чемпионат как лучший вратарь в мире на тот момент. Позже в Испании также выступали русские футболисты, однако такого уровня, как у Дасаева никто не достиг.

Сейчас есть Черышев, был Кержаков, был Ледяхов, был отец Черышева в "Спортинге". Но никто пока не достиг уровня Дасаева, который был лучшим вратарем своего времени.

К сожалению, в российском футболе нет игроков мирового уровня уже 10-15 лет. Тем не менее на чемпионате мира вы выбили Испанию, дошли до ¼ финала. Это очень крутой результат", - сказал Хави.

Ранее Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей".

Напомним, Хави завершил карьеру 20 мая 2019 года и возглавил катарский "Аль-Саад".

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