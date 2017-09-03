Хави назвал слабые стороны игры Роналду

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави назвал слабые стороны игры лучшего футболиста прошлого и, с большой долей вероятности, нынешнего годов Криштиану Роналду.

"Если попросить Роналду играть одним или двумя касаниями, я не знаю, останется ли он при этом лучшим игроком", - приводит слова 37-летнего хавбека, известного по выступлениям за каталонскую "Барселону", SquawkaNews.

Напомним, Роналду мог перейти в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru