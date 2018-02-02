Хави назвал своих кумиров в мире футбола

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о своих кумирах в мире футбола.

"Кто не был фанатом Марадоны, а теперь не восхищается игрой Месси? Это футбольные чародеи. У них была волшебная палочка, которая говорила им, что они будут лучшими среди игроков своего поколения. Марадона, Месси, Круифф, Пеле, Зидан, ди Стефано… Эти футболисты в памяти всех тех, кто любит футбол. Они отличались своей игрой от остальных", - сказал он.

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