Хави назвал трех фаворитов на победу в Лигу Чемпионов-2019/20
Бывший футболист "Барселоны" Хави назвал три клуба, которые являются фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.
"Кроме "Барселоны" фаворитами являются "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Мы знаем, что у "Ливерпуля" есть все, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Это очень сильный клуб.
Если говорить о "Сити", то после двух побед в чемпионате Англии, я думаю, для Гвардиолы приоритетом является победа в Лиге Чемпионов. Не знаю, что будет дальше, но я считаю три этих клуба являются потенциальными победителями турнира", - приводит слова Хави Mirror.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги Чемпионов, "Барселона" дошла до полуфинала, а "Манчестер Сити" вылетел в 1/4 финала.
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