Хави не хочет подписывать Санчеса. У тренера другие приоритеты

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес скорее всего не сможет вернуться в "Барселону", сообщает Marca.

По информации источника, чилийский футболист не является приоритетным вариантом на усиление состава для главного тренера сине-гранатовых Хави Эрнандеса.

По информации источника, испанец предпочитает других нападающих, особенно ему нравится Ферран Торрес из "Манчестер Сити" и Эдинсон Кавани из "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 10 матчах Серии А, в которых забил один гол.

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