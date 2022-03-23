Хави не хочет рисковать здоровьем Фати. Ансу не сыграет с "Севильей"

Фото: твиттер Фати\Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати продолжает свое восстановления от травмы, полученной в матче с "Атлетиком" Бильбао в рамках 1\8 финала Кубка Испании.

Как сообщает издание Ara, главный тренер каталонцев Хави хочет, чтобы Фати продолжал восстановление, игрок не сыграет ни с "Севильей", ни в матче Лиги Европы с "Айнтрахтом", ни даже в матче с "Леванте" 10 апреля.

Отмечается, что источники в клубе говорят: "Мы должны быть очень осторожны, иначе риск третьей травмы останется высоким".

В нынешнем сезоне Фати сыграл в пяти матчах Ла Лиги, в которых забил три гола.

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