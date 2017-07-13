Хави не хочет видеть Бельерина в "Барселоне"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", не поддержал возможное приобретение своим бывшим клубом защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

"Я не видел, чтобы Бельерин много играл, но я скажу, что мне было бы трудно согласиться на подписание игрока, который уже был в клубе. Конечно, это может сработать, но я не стал бы подписывать тех, кто уезжает. Почему они уходят в 16-17 лет? Я нахожу это непонятным, я просто не понимаю...

Игрок не может уйти во время своего роста. Когда мне было 16 лет, я не хотел уходить. Я чувствовал, что я нахожусь в лучшем месте. Если бы "Челси" или "Манчестер Юнайтед" вышли на меня, я бы ответил им "нет", - цитирует Хави ESPN FC.

Напомним, Хави рассказал, когда завершит карьеру. | soccernews.ru