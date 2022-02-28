Хави не исключил чемпионство "Барселоны" в этом сезоне

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Хави не исключил чемпионство "Барселоны" в этом сезоне

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави высказался после разгромной победы над "Атлетиком" в 26-м туре чемпионата Испании.

Напомним, что "сине-гранатовые" обыграли соперника со счётом 4:0 и вернулись на четвёртое место в таблице Ла Лиги.

"Я ожидал подобного, так как "Барса" становится только лучше. Мы провели солидный матч, у меня отличные ощущения. Я счастлив из-за гармонии с фанатами, из-за всего, что происходит.

Чемпионство? Сейчас мы ничего не исключаем, однако имеем в виду, что "Реал" силён. Нам нужно подниматься в таблице. Мы пока четвёртые, значит надо становиться третьими", - приводит слова Хави Marca.

Не пропустите: Хави оценил игру зимних новичков "Барселоны". | http://soccernews.ru
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