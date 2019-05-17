Хави: "Не отрицаю, я бы хотел вернуться в "Барселону", но я должен быть готов к этому"

Хавбек "Аль-Садда" Хави Эрнандес рассказал, что ему было бы рано возвращаться "Барселону" в качестве тренера. Об этом сообщает AS.

"Не отрицаю, я бы хотел вернуться в "Барселону", но я должен быть готов к этому. Мне нужно больше опыта. Поэтому время возвращаться в "Барселону" пока не настало", - сказал Хави.

Ранее сообщалось, что игрок завершит карьеру этим летом и станет тренером "Аль Садда".

39-летний Хави воспитывался в "Барселоне". Он защищал цвета каталонского клуба с 1998 по 2015 год.

Не пропустите: Вальдес может стать ассистентом Хави в "Аль-Садде"| http://soccernews.ru