Хави не поможет сборной Каталонии в матче с Венесуэлой



Экс-полузащитник "Барселоны" Хави, выступающий за "Аль-Садд", пропустит товарищеский матч сборной Каталонии с Венесуэлой.

Футболист сообщил, что он не сможет принять участие в матче из-за обязательств перед своим клубом.

Матч Каталония - Венесуэла состоится 25 марта в Жироне.

В нынешнем сезоне 39-летний Хави провел за "Аль-Садд" 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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