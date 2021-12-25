Хави не рассчитывает на двух игроков "Барселоны"

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Хави не рассчитывает на двух игроков "Барселоны" Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо

Два футболиста "Барселоны" не входят в планы наставника команды Хави, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, во время зимнего трансферного окна тренер намерен избавиться от хавбека Филиппе Коутиньо и форварда Люка де Йонга.

Напомним, что "Барса" подписала Коутиньо в январе 2018 года за 135 миллионов евро. В этом сезоне на счету бразильца два забитых гола в 16 играх.

Де Йонга каталонцы арендовали у "Севильи" минувшим летом. Он забил один гол в 12 играх.

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