Хави не заинтересован в переходе Дибалы в "Барселону"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не заинтересован в переходе в команду аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, наставника каталонского клуба считает Дибалу переоцененным игроком. В связи с этим трансфер аргентинца может не состояться.

Напомним, что Дибала отказался продлевать контракт с "Ювентусом" и летом покинет клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: Дибала наводил справки о ПСЖ. | http://soccernews.ru