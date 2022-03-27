Хави не заинтересован в переходе Дибалы в "Барселону"

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Хави не заинтересован в переходе Дибалы в "Барселону"

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес не заинтересован в переходе в команду аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, наставника каталонского клуба считает Дибалу переоцененным игроком. В связи с этим трансфер аргентинца может не состояться.

Напомним, что Дибала отказался продлевать контракт с "Ювентусом" и летом покинет клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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