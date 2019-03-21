Хави: "Несомненно Месси является лучшим в истории"

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Хави: "Несомненно Месси является лучшим в истории"

Легенда "Барселоны" Хави высоко отозвался о своём бывшем партнёре по каталонской команде Лионеле Месси.

"Он ежедневно доказывает, что является лучшим игроком. Я считаю Месси лучшим футболистом в истории, потому что то, что он творит, просто невероятно. Он делает разницу в каждом матче уже 12 лет. Я играл вместе с ним, и его уровень мастерства впечатляет. Несомненно лучший игрок в истории", - приводит слова Хави ESPN.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 37 матчей, забил 39 голов и сделал 20 ассистов.

Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Не пропустите: Испанский генетик предлагает клонировать Месси. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Да,да! Наилучшайший и наинопланетнейший!Наибородатейший! Надо напоминать каждый день, а то забудут ещё...вот будет горе гномодрочерам!

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