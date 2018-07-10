Хави: "Неймар - преемник Месси и Роналду"
Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высказался о форварде сборной Бразилии Неймаре.
"Неймар симулирует слишком много? Это его игра, его образ жизни, его трудно изменить. Я слышал, что была полемика. Люди считают, что он слишком часто падает, но нельзя сказать, что он не пытается идти в дриблинг, что он не не имеет индивидуальности, что он избегает встреч один в один. Я предпочитаю иметь такого игрока, а не того, кто уходит от этого, кто предпочитает расстаться с мячом... Иногда нам приходилось защищать его от соперников... Он является преемником Месси и Криштиану Роналду. Он - номер один", - цитирует 38-летнего хавбека Le 10 Sport.
Напомним, Хави исключил свою работу со сборной Испании. | soccernews.ru
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