Хави: "Неймар - преемник Месси и Роналду"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высказался о форварде сборной Бразилии Неймаре.

" Неймар симулирует слишком много? Это его игра, его образ жизни, его трудно изменить. Я слышал, что была полемика. Люди считают, что он слишком часто падает, но нельзя сказать, что он не пытается идти в дриблинг, что он не не имеет индивидуальности, что он избегает встреч один в один. Я предпочитаю иметь такого игрока, а не того, кто уходит от этого, кто предпочитает расстаться с мячом... Иногда нам приходилось защищать его от соперников... Он является преемником Месси и Криштиану Роналду. Он - номер один ", - цитирует 38-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Хави исключил свою работу со сборной Испании. | soccernews.ru