Хави: "Неймар станет ориентиром сразу после эпохи Месси и Роналду"

Экс-игрок "Барселоны" Хави считает, что после Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшим футболистом мира будет Неймар.

"Думаю, что долго ждать не придется. Неймар станет ориентиром сразу после эпохи Месси и Роналду. Особенно потому, что он бразилец. У Бразилии есть все шансы выйти в финал ЧМ-2018. Эпоха Неймара продлится 3-4 года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. И он все еще молод - ему всего 19 лет. Он настоящий монстр.

Думаю, что талант бьет физическую одаренность. Неймар больше похож на Месси - талант и физика. Думаю, что Мбаппе скорее одарен физически, нежели талантлив. По-настоящему одаренные футболисты обладают обоими качествами: Марадона, Пеле, Роналдо, Месси, Неймар. У Мбаппе тоже есть талант, но мне он кажется больше похожим на Тьерри Анри. Ему нужно поработать над пониманием игры" - приводит слова Хави El Pais.

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