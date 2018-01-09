Хави: "Неймар станет ориентиром сразу после эпохи Месси и Роналду"
Экс-игрок "Барселоны" Хави считает, что после Лионеля Месси и Криштиану Роналду лучшим футболистом мира будет Неймар.
"Думаю, что долго ждать не придется. Неймар станет ориентиром сразу после эпохи Месси и Роналду. Особенно потому, что он бразилец. У Бразилии есть все шансы выйти в финал ЧМ-2018. Эпоха Неймара продлится 3-4 года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. И он все еще молод - ему всего 19 лет. Он настоящий монстр.
Думаю, что талант бьет физическую одаренность. Неймар больше похож на Месси - талант и физика. Думаю, что Мбаппе скорее одарен физически, нежели талантлив. По-настоящему одаренные футболисты обладают обоими качествами: Марадона, Пеле, Роналдо, Месси, Неймар. У Мбаппе тоже есть талант, но мне он кажется больше похожим на Тьерри Анри. Ему нужно поработать над пониманием игры" - приводит слова Хави El Pais.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8